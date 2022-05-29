Такие лояльные "эксперты" поддерживали идеи Кремля и пытались доказать необходимость Украины идти на уступки.

РФ пытается продвигать нарратив о своей "неизбежной" победе и необходимости Украины идти на уступки. Страна-агрессор хотела это сделать через лояльных западных "экспертов".

Их имена уже назвали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В перечне таких "экспертов" говорится как об отдельных спикерах, так и об учреждениях, таких как центры исследований и институты. Все они продвигали кремлевские идеи о "сильной" армии РФ, "неизбежной" победе страны-агрессора и необходимости уступок со стороны Украины.

В список попали:

Французский центр исследований в сфере разведки. Он опубликовал аналитическую сводку, в которой частично говорилось о якобы "неопытных украинских солдатах" и "профессиональной российской армии". Именно такие нарративы выгодны для Кремля.

Экс-сенатор США Ричард Блэк. В интервью англоязычным медиа он рассказывал о "неизбежной" победе России. Свои идеи он объяснял тем, что РФ якобы "не может себе позволить проиграть из-за угрозы расширения НАТО".

Итальянский генерал Леонардо Трикарико. Недавно он призвал ЕС отказаться от "безумной идеи выиграть войну в Украине" и склонить Украину к капитуляции, чтобы "не провоцировать Россию на применение оружия массового поражения". Генерала могли подкупить русские, ведь маловероятно, что такие нарративы он действительно решил озвучить по собственной воле.

Немецкий Институт Шиллера. На прошлой неделе он провел международную дискуссию на тему угрозы Третьей мировой войны, участники мероприятия пришли к выводу, что "конфронтация с РФ губительна для Германии и ЕС".

Все эти "эксперты" распространяют нарративы Кремля не просто так. Через них РФ пытается навязать миру свою ошибочную точку зрения. Однако мало кто уже верит таким заявлениям, ведь весь мир видит военные преступления РФ в Украине, зверства российских оккупантов и циничные заявления прихвостней Путина.

Ранее УНИАН уже сообщал, что спецслужбы РФ начали массовый вброс фейков о защитниках "Азовстали".

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