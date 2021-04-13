Дедушку из дома выгнала жена.

В селе неподалеку от Киева женщина выгнала 75-летнего мужа из дома, и он поселился во дворе в железной будке.

Читайте такжеВ Киеве бездомные обустроили "жилье" прямо на остановке транспорта (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в селе Вишенки.

Отмечается, что соседи взялись кормить и выяснять, чем можно ему еще помочь.

Ранее мужчина жил в квартире на втором этаже. С женщиной в гражданском браке прожили более 10 лет, а затем к ним переехала ее дочь, и все.

«Сначала мне сказали: «уходи», а потом моей собаке», - рассказал мужчина.

В сельском совете сообщили, что мужчина в селе не прописан, а чужаку они ничем помочь не могут.

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Автор: Катерина Шварц