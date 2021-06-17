Представитель СБУ объяснил, что в направленном Минкульту письме содержится аргументированная позиция спецслужбы по рекомендациям включить Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

В Службе безопасности Украины заявили, что готовы в суде отстаивать свою позицию по иску российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева).

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Он отметил, что СБУ действует исключительно в рамках законодательства, а в направленном Минкульту письме содержится аргументированная позиция по поводу того, почему СБУ рекомендует включить Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

"Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде", - подчеркнул он.

Читайте такжеВ РФ завели дело на Юрия Дудя: блогера обвинили в "пропаганде наркотиков"Сегодня, 17 июня, в Окружном административном суде Киева сообщили, что получили иск Моргенштерна в СБУ, в котором он просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в Минкульт о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Рэпер также просит признать противоправным и отменить апрельский приказ Минкульта об обновлении соответствующего перечня на основании обращения СБУ и его обнародования с дополнением относительно Валеева.

Кроме этого, он просит суд истребовать в СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

На 3 июня был запланирован концерт Моргенштерна в киевском Дворце спорта.

28 апреля на основании письма СБУ Минкульт включил рэп-исполнителя в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

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Автор: Антонина Доломанжи