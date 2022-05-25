Из Мариуполя в фильтрационный пункт в селе Безыменное вывезли 346 мариупольцев, среди них - 24 ребенка.

В русский Таганрог депортировали еще 230 мариупольцев, в том числе 15 детей.

Об этом в Telegram-канале сообщил спикер мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера из Мариуполя в фильтрационный пункт в с. Безыменное Новоазовского района были вывезены 346 мариупольцев, в том числе 24 ребенка", - написал он сегодня.

По его данным, затем из этого села в Таганрог были депортированы 230 мариупольцев, в том числе 15 детей.

Как сообщал УНИАН, Мариуполь оказался под усиленным огнем российских захватчиков с первых дней их полномасштабного вторжения.

По официальным данным Киева, российские войска уничтожили десятки тысяч мариупольцев. Установить окончательное количество жертв вооруженной агрессии РФ невозможно, поскольку оккупанты самостоятельно разбирают завалы разбомбленных ими зданий, уничтожая преступления совершенных зверств.

Россияне отправляют в "фильтрационные" лагеря граждан, которые хотят покинуть разрушенный город, после чего их депортируют в депрессивные регионы России.

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