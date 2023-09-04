Также ожидается, в частности голосование за восстановление декларирования всех чиновников в формате, согласованном с международными партнерами.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, когда состоится замена министра обороны и другие важные голосования.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что есть "наконец официальные новости, которые можно рассказывать".

"Увольнение на этой неделе: увольнение министра обороны; увольнение главы Фонда госимущества Украины. Назначение недели: назначение Рустема Умерова на должность министра обороны Украины", - сообщил Арахамия.

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Депутат подчеркнул, что больше кадровых вопросов на этой неделе не будет.

"Важные голосования недели: восстановление декларирования всех чиновников в формате, согласованном с международными партнерами; изменения в закон О РЕРах - первое чтение", - написал парламентарий.

Увольнение Резникова - что известно

2 сентября народный депутат народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что в первую неделю сентября в Минобороны может произойти смена руководства. Министр обороны Алексей Резников вероятно будет назначен послом в Великобританию, а Минобороны возглавит глава Фонда госимущества Рустэм Умеров.

Сегодня, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. По его словам, Минобороны должен возглавить Рустем Умеров.

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