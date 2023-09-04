Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, когда состоится замена министра обороны и другие важные голосования.
Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что есть "наконец официальные новости, которые можно рассказывать".
"Увольнение на этой неделе: увольнение министра обороны; увольнение главы Фонда госимущества Украины. Назначение недели: назначение Рустема Умерова на должность министра обороны Украины", - сообщил Арахамия.
Депутат подчеркнул, что больше кадровых вопросов на этой неделе не будет.
"Важные голосования недели: восстановление декларирования всех чиновников в формате, согласованном с международными партнерами; изменения в закон О РЕРах - первое чтение", - написал парламентарий.
Увольнение Резникова - что известно
2 сентября народный депутат народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что в первую неделю сентября в Минобороны может произойти смена руководства. Министр обороны Алексей Резников вероятно будет назначен послом в Великобританию, а Минобороны возглавит глава Фонда госимущества Рустэм Умеров.
Сегодня, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. По его словам, Минобороны должен возглавить Рустем Умеров.