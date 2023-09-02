На следующей неделе Алексея Резникова могут уволить с должности министра обороны Украины.

На следующей неделе в Украине могут заменить министра обороны, а также назначить нового министра культуры вместо Александра Ткаченко, отставку которого Верховная Рада одобрила в конце июля.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники в команде президента. Отмечается, что потенциальным кандидатом на должность министра культуры и информационной политики рассматривается бывшая руководитель Украинского культурного фонда Юлия Федив.

Относительно замены министра обороны, источники УП отмечают, что планируется внесение в Раду предложения об увольнении Алексея Резникова и назначение вместо него действующего руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова.

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В то же время народный депутат Украины Ярослав Железняк также сообщил, что "новым министром культуры и информационной политики Украины будет Юлия Федив".

"Голосование на следующей неделе. Если я не ошибаюсь, с ее назначением выйдет правительство с наибольшим количеством женщин в истории Украины. 28% или 6 из 21 члена КМУ. Хорошая кандидатура", - отметил он.

Что известно о Юлии Федив

Юлия Федив возглавляла "Украинский культурный фонд" в 2018-2021 годах. В течение июля 2021 года-июня 2022 года она была директором ОО "Общественное телевидение". В сентябре 2021 года Федив сообщила, что против нее возбуждено уголовное производство из-за якобы 57 млн грн убытков УКФ.

Смена министра обороны - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце августа нардеп Ярослав Железняк рассказал о планах сменить руководство Минобороны. По его словам, нынешний глава ведомства Алексей Резников, вероятно, будет назначен послом в Великобританию, а Минобороны возглавит руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. По словам Железняка, посольства уже предупреждены о смене главы Минобороны .

В сентябре 2022 года Верховная Рада назначила тогдашнего народного депутата Рустема Умерова председателем Фонда государственного имущества Украины. Он заменил на этом посту Дмитрия Сенниченко, которого парламент освободил 17 февраля того же года.

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