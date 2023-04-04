Ранее парламент принял решение о непризыве лиц, близкие которых погибли или пропали без вести во время российско-украинской войны.

В Верховной Раде предлагают увольнять с военной службы военнослужащих, если их близкие родственники погибли или пропали без вести.

Как сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании рассмотрел законопроект (реестр. №8009) "О внесении изменений в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно расширения оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения".

Им расширяется перечень оснований для увольнения с военной службы во время военного положения.

Видео дня

Законопроектом предлагается установить дополнительное основание для увольнения с военной службы во время военного положения военнослужащим, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время действия военного положения.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект за основу и в целом.

Мобилизация в Украине

29 июля 2022 года Верховная Рада Украины освободила от мобилизации граждан, потерявших близких родственников во время ООС и военного положения.

За принятие Закона "О внесении изменений в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно расширения перечня лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации, проголосовали 282 народных депутата.

Закон определяет, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Вас также могут заинтересовать новости: