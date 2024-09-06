Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал информацию о выплате рекордной премии экс-главе НЭК "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому в размере 40 миллионов гривен. Отвечая на вопрос народного депутата Алексея Кучеренко, Шмыгаль отметил, что пока не владеет подробной информацией по этому вопросу, говорится в стенограмме заседания.

По словам премьера, финансовые вопросы, в частности премии руководителей государственных предприятий, относятся к компетенции наблюдательного совета. Он также добавил, что решения по выплатам принимаются в соответствии с подписанными контрактами, и заверил, что они происходят в рамках действующего законодательства. Шмыгаль пообещал уточнить детали через наблюдательный совет и предоставить ответ на официальный запрос.

"Все происходит в рамках действующего законодательства в соответствии с подписанными контрактами", - подчеркнул премьер-министр.

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Напомним, Председатель правления государственной компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий написал заявление об отставке по собственному желанию, чтобы получить выходной бонус в размере почти 40 млн грн. Это беспрецедентная сумма выплат руководителю государственного предприятия во время войны.

По решению наблюдательного совета, Кудрицкий должен был получить деньги на свой счет 4 сентября. Эта сумма включает премии за 2021 и 2022 годы в полном объеме и половина премии за 2023 и 2024 годы.