Всего с начала прививочной кампании вакцинировались 752 тыс. 295 человек.

За прошедшие сутки в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 прививки получили 49 тыс. 985 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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По его данным, больше всего человек вакцинированы в Киеве (6 тыс. 911), Харьковской (4 тыс. 938), Киевской (3 тыс. 735) и Днепропетровской (3 тыс. 504) областях.

Всего с начала прививочной кампании привиты 752 тыс. 295 человек.

По состоянию на 30 апреля в лист ожидания вакцинации записались 506 тыс. 067 человек.

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Автор: Светлана Закелова