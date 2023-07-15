Злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.

В Польше пьяные мужчина и женщина лет 25-27 оскорбили и напали на украинку с тремя детьми. Инцидент произошел в городе Ополе, сообщает nto.pl.

Как сообщается жертвой украинофобов стала 45-летняя Надежда, родом из Тернополя. Женщина очень хорошо знает Ополе, потому что уже 20 лет приезжает сюда работать уборщицей. В настоящее время она находится в Польше со своими тремя детьми 8, 10 и 13 лет.

"Мне нравится Ополе, потому что люди здесь милые и дружелюбные. Это дружелюбие еще больше возросло после того, как Россия вторглась в Украину. Много раз слышал от людей слова поддержки Украины. С такой агрессией, которая коснулась моей семьи, я столкнулась впервые", - рассказала пострадавшая.

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В тот день женщина вместе с детьми возвращалась домой на автобусе. Пара, от которой пахло алкоголем, села в тот же автобус и вышла на той же остановке, что и украинка. Еще внутри женщина и мужчина обратили внимание на то, что мать разговаривает с детьми на украинском языке. Выйдя из автобуса, они вдруг начали кричать на семью: "Да ну вас, украинцы", "Путин вас раз***", "Кур***, украинка".

Как сообщается, они оба были агрессивны и преградили путь матери и детям, чтобы те не смогли вернуться домой. В какой-то момент они оттолкнули 45-летнюю женщину, а потом пошли в магазин за водкой.

Женщина вызвала полицию и осталась на остановке ждать приезда правоохранителей. Через некоторое время нападавшие вернулись.

"Этот парень помахал бутылкой перед нашим лицом и сказал нам уйти с автобусной остановки. Он кричал "Слава Путину" и "Украина нах*й". Он показал средний палец, прежде чем сесть в автобус", - рассказала Надежда.

Как сообщается, пострадавшая обратилась не только в полицию, но и в прокуратуру. Теперь злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.

Издание подчеркивает, что установление виновных - лишь вопрос времени. И автобус, и магазин оборудованы камерами наблюдения.

В одной из гостиниц Норвегии нашли 30-летнюю украинку с множественными ножевыми ранениями. Спасти женщину не удалось. У нее остался 2-летний сын. Полиция подозревает в убийстве мужа женщины. Его задержали.

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