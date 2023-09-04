В Херсоне продолжаются экспертизы и эксгумация. Есть подтвержденные факты смерти от пыток.

Сейчас невозможно установить точное количество украинцев, прошедших через застенку в Херсонском СИЗО. Российские военные перед уходом из правобережной Херсонщины вывозили не только осужденных заключенных, но и гражданских заложников.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Андрей Кованый, пишет Радио Свобода. По его словам, людей держали в застенках, которые российские оккупанты обустроили в изоляторе временного содержания в Херсоне.

"Мы обнаружили даже в других застенках похожие календари, и почти все они заканчиваются 20 октября. Если учесть, что освободили Херсон 11 ноября, то 20 октября уже фактически задержанных вывозили на левый берег Херсонщины. Несколько десятков человек россияне забрали с собой, когда отступали. Всего изолятор рассчитан на пребывание 60 человек, но все камеры были переполнены", - рассказал кованый.

Видео дня

Он рассказал, что с первых дней оккупации Херсона российские захватчики начали использовать изолятор под содержание граждан, которые занимают активную проукраинскую позицию. Сейчас точное количество людей, которые прошли через этот застенок, установить довольно сложно.

"Однако сейчас мы оперируем числом 300 подтвержденных случаев. Имеем два подтвержденных случая смерти задержанных в изоляторе временного содержания именно от пыток. Проведены соответствующие экспертизы, эксгумация. И в целом скорее всего количество будет ощутимо больше", - говорит правоохранитель.

Депортация украинцев - что известно

Напомним, российские военные во время оккупации территорий Херсонской и Николаевской областей депортировали более 1700 заключенных, которые были осуждены украинскими судами за определенные преступления.

Россияне над украинскими узниками издеваются, калечат, заставляют после завершения срока наказания получать российские паспорта. Почти все бывшие заключенные хотят вернуться в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: