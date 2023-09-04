Люди рассказывают, как их хватают на улицах после "первых шагов" на свободе и обвиняют в незаконном пересечении границы.

Журналисты узнали, каким образом бывшие украинские зэки, которые против их воли были вывезены в РФ, возвращаются на родину.

Как отмечается, российские военные во время оккупации территорий Херсонской и Николаевской областей депортировали более 1700 заключенных, которые были осуждены украинскими судами за определенные преступления. После завершения срока наказания, некоторые пытаются вернуться в Украину, в частности через Грузию.

Один из них – Алексей Зарубин - рассказал, что вместе с другими заключенными из Херсонщины попал в РФ в ноябре 2022 года. По его словам, заключенных вывезли через Крым в Краснодарский край. Как утверждает мужчина, в РФ над украинскими заключенными издевались.

Видео дня

"Никаких проблем с другими заключенными из России у нас не было. Мы им ничего не сделали плохого для того, чтобы какое-то такое отношение было. Хотя и администрации мы не сделали ничего плохого, но тем не менее мы для них, и "фашисты", и "бандеровцы", и кем мы только не были. Физически по этапу пока передвигались в России, нас "нянчили" немного дубинками ну и по приезду встретили так же горячо, что аж припекало в одном месте", – рассказал он.

В России украинец пробыл 9 месяцев, после чего срок его заключения истек и его отправили в депортационный центр. Как правило, это происходит по такому сценарию: человек выходит из колонии, делает на свободе несколько шагов и его "встречает" полиция РФ, которая везет в райотдел, где составляют протокол за "незаконное пересечение" границы. Человеку сразу везут в суд, который налагает штраф.

"Есть у тебя деньги, нет ли им безразлично абсолютно. Никто не требует с тебя сразу заплатить штраф. Просто сразу из суда отводят в депортационный центр и люди там находятся по полгода", –говорит Зарубин.

В депортационном центре украинским заключенным предлагают российские паспорта, по его словам, это шанс вырваться из РФ. Мужчина отмечает: российский депортационный центр - та же тюрьма с колючей проволокой, но, если получаешь паспорт РФ, быстро оказываешься на свободе.

"Наши все сразу рвутся к границе, чтобы не оставаться в России. Эти паспорта берут только для того, чтобы как можно скорее попасть в Украину", – рассказал украинец.

В Грузию мужчину вместе с другими бывшими заключенными пропустили через 11 дней их пребывания на границе. Сейчас он ждет документ, с помощью которого сможет пересечь другие страны и вернуться домой.

По словам операционного ассистента общественной организации UnMode Евгения Ряснянского, эта организация находится на связи с некоторыми украинскими заключенными, которые отбывают наказание в российских тюрьмах или уже находятся в депортационных центрах.

"Когда их заказывают на этап, там их оповещают через некоторое время: за час, за два, бывает за сутки и они сразу нам звонят и оповещают. Вот так мы узнаем когда они едут, а уже здесь в Грузии мы едем к границе и встречаем, кого пропускают. Не пропускают конечно людей, не имеющих документов. Там очень много таких ребят сидит сейчас. У них вообще нет документов", - рассказал он.

По его данным, документы исчезли во время транспортировки в Краснодар из Херсонской области и тому подобное. Он уточняет, что грузинская сторона в последнее время не пускает через границу тех, у кого просрочен украинский внутренний паспорт или нет вклеенного фото в документе.

По словам Ряснянского, организация сделала соответствующее обращение в посольство Украины в Грузии, омбудсмена Грузии и т.д., чтобы как-то помочь бывшим увядающим вернуться на родину.

Правозащитники встречают в Грузии бывших украинских заключенных, прибывших в РФ, отвозят их в Тбилиси, предоставляют жилье, питание, помогают в оформлении всех необходимых документов. Раньше весь процесс происходил до сих пор быстро, сейчас очень долго - 2-3 месяца приходится ждать, пока подтвердят личность.

Преступления российских оккупантов

По данным правоохранителей, к незаконному перемещению украинских заключенных причастен бывший руководитель "Северной исправительной колонии № 90", который сейчас подозревается в нарушении законов и обычаев войны.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении русскому полковнику Виктору Бедрику - заместителю командира 22-го армейского корпуса береговых войск РФ, который убивал гражданских в Херсонской области.