В Павлограде около 500 правоохранителей пройдут переаттестацию после ареста семерых участников банды полицейских - МВД

В Павлоградском отделе полиции назначено временное руководство и проводится служебная проверка.

В Павлоградском отделе полиции и его подразделениях около 500 правоохранителей пройдут переаттестацию после ареста семерых участников банды полицейских.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Павлоградском отделе полиции правоохранители вместо защиты и обеспечения безопасности граждан занимались преступной деятельностью.

«Внутренняя безопасность НПУ, ГБР и СБУ провели следственные действия. Результат расследования - сотрудничество правоохранительных органов с наркоторговцами и другими преступниками. С сегодняшнего дня мы начинаем тотальные отработки региона», - отметил Аваков.

Министр подчеркнул, что речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, но и о других правоохранительных органах области.

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«Именно поэтому на эту проблему мы будем смотреть очень комплексно - на взаимодействие со всеми органами власти и между собой. Меня принципиально не устраивает распространение наркотиков как во всей Днепропетровской области, так и в Павлоградском районе», - подчеркнул он.

Министр внутренних дел сообщил, что его заместитель Александр Гогилашвили будет отдельно координировать вопросы борьбы с наркопреступностью в области.

Глава Нацполиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции вместе с четырьмя кустовыми подразделениями, которые в него входят.

«Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и те, кто проходит по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% руководящих должностей», - подчеркнул глава Нацполиции.

Сейчас всех работников отдела вывели за штат. Отдельно проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов.

Временным руководителем отделения назначен начальник Департамента внутренней безопасности полковника Игоря Мартищука. В течение следующих трех недель будет сформирована новая команда, сотрудники которой пройдут аттестацию.

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По решению председателя НПУ, обязательную проверку и переаттестацию пройдут около 500 работников Павлоградского отдела и его четырех подразделений.

Заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян возглавит оперативный штаб, который проведет профилактические мероприятия по отработке преступности в регионе. Уже на следующей неделе планируется усилить суточные наряды и оперативные подразделения, кроме того, ввести усиленное патрулирование. Будут развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты, маршруты и посты. Отдельно будут проведены следственные и розыскные действия, будут выявлять лиц, которые наладили незаконные поставки оружия и боеприпасов.

Особенно пристальное внимание уделят борьбе с наркопреступностью.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в ГБР сообщили о задержании семерых полицейских, которые для повышения показателей своей работы заставляли граждан совершать преступления.

Среди задержанных - начальник Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и его заместитель, начальник сектора этого же отдела полиции, и четверо оперативных работников.

Установлено, что в течение 2019-2020 годов правоохранители для повышения показателей в работе полиции заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и др.), осуществляя психологическое давление на них и насилие.

За совершение преступлений полицейские предоставляли потерпевшим деньги и наркотические вещества, а в дальнейшем привлекали их к уголовной ответственности.

За совершение преступлений полицейские оказывали пострадавшим деньги и наркотические вещества, а в дальнейшем привлекали их к уголовной ответственности.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких.

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией) ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшиеся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств); ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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