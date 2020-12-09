У него изъяли более 2,5 кг наркотиков и трафареты для нанесения краской рекламы "магазина".

В Малиновском районе Одессы задержан администратор Telegram-канала, через который распространялись наркотики.

Читайте такжеВ Николаеве на сбыте марихуаны попались двое патрульныхКак сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, мужчина задержан 8 декабря.

Отмечается, что 35-летний администратор разоблачен прокуратурой и полицией.

«Этот Telegram-канал был направлен на распространение наркотиков среди одесситов», - сообщили в пресс-службе.

Во время обыска квартиры этого дилера правоохранители обнаружили и изъяли более 2,5 кг различных наркотических средств, которые он хранил, чтобы потом продать через свой Telegram-канал.

Также у мужчины обнаружены трафареты для нанесения краской рекламы так называемого «магазина».

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Расследование проводится по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, продажа наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая