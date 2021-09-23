Рыбу по невероятной цене продают в одном из городских супермаркетов.

В одном из одесских супермаркетов выставили на продажу достаточно необычный товар - тихоокеанский тунец по цене автомобиля.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Судя по снимку, стоимость рыбины составляет ни много ни мало 313,5 тысяч гривень. И хотя это цена не за килограмм, а за тушку с головой целиком, такая сумма все равно впечатляет. Рыбу заметили в одном из магазинов сети "Сильпо".

Читайте такжеУдар по кошелькам: какие продукты подорожают в Украине (видео)При этом удельный вес тунца не указывается, хотя эти рыбы могут колоссальных размеров - до 3,5 метров в длину и свыше 400 килограммов веса.

Стоимость, которую просят за тунца, соизмерима с автомобилями.

"К примеру, легковушку Renault Logan предлагают за 272 000 грн. В этом бюджете также можно купить Chery Tiggo", - пишут в сети.

Вероятно, этот тунец хорошо бы смотрелся с черешней по 500 гривен за килограмм, которую ранее в этом году заметили на Новом рынке в Одессе.

Как уже сообщал УНИАН, украинцев предупредили, что до конца 2021 года цена на хлеб может подорожать от 5 до 25%.

Автор: Станислав Кожемякин