Одесситы страдают из-за масштабного дефицита электроэнергии с 4 февраля.

В Одессе приняли решение о двухдневных каникулах в школах из-за перебоев с электричеством на фоне масштабной аварии на подстанции, которая обеспечивает город.

Об этом сообщили в городском совете Одессы. Там отметили, что каникулы в учебных заведениях будут 6 и 7 февраля.

"В связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией объявлены каникулы в учебных заведениях в понедельник и вторник, 6 и 7 февраля", - говорится в заявлении.

При этом в детских садах в эти дни будут работать дежурные группы.

Дефицит электроэнергии в Одессе

Одесситы страдают из-за дефицита электроэнергии с 4 февраля. В этот день на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Одесского района случилась масштабная авария, которая оставила без света большую часть района и областного центра.

На данный момент специалисты "Укрэнерго" сосредоточились на ремонте подстанции. Говорят, что авария случилась из-за проблем с оборудованием.

Как отметил сегодня председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ситуация с электроснабжением Одессы может улучшиться уже в конце следующей недели. По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Одессе до 40% потребителей до сих пор остаются без электроэнергии.

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