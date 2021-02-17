Оглашение приговора состоится в 10: 00 19 февраля в Одессе.

Прокуратура запросила для одесского активиста Сергея Стерненко 8 лет заключения с конфискацией имущества по делу о похищении человека.

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Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале.

"8 лет с конфискацией имущества за противостояние Труханову. Именно столько сегодня попросила для меня прокурор по старому делу", - рассказал он.

По словам Стерненко, оглашение приговора состоится уже в 10:00 19 февраля в Одессе.

Он напомнил, что в 2015 году у него дома провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

"Основанием для обыска стало заявление против меня "титушки" и пророссийского коллаборанта Сергея Щербича. После обыска мне надели на голову мешок и вывезли в УБОП, где сообщили о подозрении. И в тот же день меня закрыли в СИЗО", - отметил Стерненко.

Он добавил, что его подозревали в похищении Щербича с целью завладения его средствами в сумме 300 грн.

В то же время активист уточнил, что Щербич является также и партийцем и депутатом от партии "Доверяй делам", лидером которой является мэр Одессы Геннадий Труханов.

Против Стерненко заведено несколько уголовных дел. Одно из них касается факта смертельного ранения человека, совершившего нападение на Стерненко - Ивана Кузнецова.

Дело Стерненко: что известно

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. По этим фактам открыто производство, в которых Стерненко выступает как потерпевший.

Также СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших – Ивана Кузнецова.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. 24 сентября Приморский райсуд Одессы начал рассмотрение дела по существу.

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Автор: Антонина Доломанжи