У мемориальной доски участники почтили память одесситов Игоря Иванова и Андрея Бирюкова.

Среди участников марша - Нацкорпус, Автомайдан Одесса, Движение ветеранов Украины. По предварительной информации, в мероприятии принимают участие около двух тысяч человек.

Шествие началось на Соборной площади. У мемориальной доски участники почтили память одесситов Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, которых 2 мая 2014 года убили пророссийские боевики. Закончиться мероприятие должно в парке им. Тараса Шевченко.

По информации организаторов, "Марш защитников" посвящен годовщине защиты Одессы от пророссийских сил.

Раньше сообщалось, что Нацкорпус инициирует создание штабов обороны в регионах - в связи со скоплением воинских подразделений РФ на границе с Украиной.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь