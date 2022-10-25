Кроме того, Одесская область ждет генератор и оборудование для стационарных и мобильных пунктов обогрева, которые нужны в случае возникновения перебоев с электроэнергией.

ООН обеспечит на зиму непродовольственными товарами около 30 тыс. переселенцев, переехавших в Одесскую область из-за войны. Также планируется выдать людям денежную помощь.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, 24 октября он встретился со старшим полевым координатором Агентства ООН по делам беженцев Пьером Камара.

Марченко отметил, что в ходе встречи они обсудили насущные потребности, которые имеет город с наступлением зимнего периода. Они возникают как для местных жителей, так и для внутренне перемещенных лиц.

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"Я проинформировал координатора относительно вражеских ударов по нашей энергетической инфраструктуре, и получил информацию о том, какими возможностями располагает агентство, чтобы нам помочь. Сейчас ждем генератор и оборудование для стационарных и мобильных пунктов обогрева для быстрого реагирования на потребности населения в случае возникновения перебоев с электроэнергией", - сказал Марченко.

Как уточнили в пресс-службе ОВА, вчера было обсуждено текущее состояние реализации программ ООН в Одесском регионе, в частности относительно предоставления гуманитарной помощи в форме непродовольственных товаров и строительных материалов, многоцелевой денежной помощи, улучшения условий на международных пунктах пропуска.

"Пьер Камар поинтересовался, что необходимо для обеспечения работы пунктов обогрева и пообещал поддержку. Старший полевой координатор Агентства ООН по делам беженцев также сообщил, что ими планируется обеспечить еще около 30 тыс. переселенцев в Одесской области непродовольственными товарами на зимний период, а также около 25 тысяч - получат денежную помощь", - сообщили в пресс-службе.

Помощь переселенцам

Ранее УНИАН уже сообщал, что Украина получит 25 миллионов евро на жилье для переселенцев. Средства будут предоставлены на условиях безвозвратного гранта.

В начале октября ЮНИСЕФ передал для детей-переселенцев в Одесской области почти пять тысяч наборов одежды. Речь идет о детях, которые вынуждены были приехать из-за активных боевых действий, ведущихся по их основному месту жительства. Кроме этого, в приложении "Дия" начинают тестирование новых услуг для ВПО. Внутренне перемещенные лица смогут в несколько кликов сменить место жительства и отменить свой статус.

Также в Минреинтеграции рассказали, когда переселенцы получат октябрьские выплаты. Сейчас в некоторых районах может происходить временная задержка при приеме заявлений на регистрацию ВПО.

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