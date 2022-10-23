Сейчас в некоторых районах может происходить временная задержка при приеме заявлений на регистрацию ВПЛ.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины уверяют, что помощь недавно перемещенным переселенцам в октябре поступит вовремя.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

"На горячую линию Минреинтеграции поступает много звонков по поводу задержки регистрации недавно перемещенных внутренних переселенцев в некоторых регионах. У людей возникли проблемы с регистрацией и, соответственно, выплатами на проживание", - отметили в Минреинтеграции.

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Так, в ведомстве за разъяснениями обратились в Министерство социальной политики.

"В ведомстве сообщили, что сейчас в некоторых районах может происходить временная задержка приема заявлений на регистрацию ВПЛ из-за перехода данных из старой системы в новую. Выполнение этого процесса позволит внутренне перемещенным лицам получать услуги по месту своего фактического пребывания", - говорится в сообщении.

Большинство управлений социальной защиты эту работу уже провели.

"В начале следующей недели планируется ее полное завершение. Следовательно, помощь на проживание новые зарегистрированные в октябре ВПЛ получат вовремя", - отметили в министерстве.

В Минреинтеграции также обратили внимание, что подать заявление на оформление помощи для ВПЛ можно онлайн в приложении "Дия".

Также в министерстве напомнили, что в любом региональном управлении социальной защиты ВПЛ смогут быстро изменить в справке неактуален место жительства; исправить ошибочные или некорректные данные в заявлении на получение справки ВПЛ; выяснить и устранить причину задержки пособия на проживание.

Помощь переселенцам:

24 марта 2022 года правительство сообщило, что будет выплачивать переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, а по 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасные места.

24 марта 2022 года министр социальной политики Марина Лазебная заявила о том, что на выплаты переселенцам понадобится около 5 млрд грн ежемесячно.

По состоянию на 10 августа помощь получили более 112000 семей, воспитывающих 331000 детей, в том числе 33000 детей с инвалидностью. Общее количество семей, которым будет оказана помощь составляет около 265 тысяч.

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