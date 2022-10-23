В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины уверяют, что помощь недавно перемещенным переселенцам в октябре поступит вовремя.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
"На горячую линию Минреинтеграции поступает много звонков по поводу задержки регистрации недавно перемещенных внутренних переселенцев в некоторых регионах. У людей возникли проблемы с регистрацией и, соответственно, выплатами на проживание", - отметили в Минреинтеграции.
Так, в ведомстве за разъяснениями обратились в Министерство социальной политики.
"В ведомстве сообщили, что сейчас в некоторых районах может происходить временная задержка приема заявлений на регистрацию ВПЛ из-за перехода данных из старой системы в новую. Выполнение этого процесса позволит внутренне перемещенным лицам получать услуги по месту своего фактического пребывания", - говорится в сообщении.
Большинство управлений социальной защиты эту работу уже провели.
"В начале следующей недели планируется ее полное завершение. Следовательно, помощь на проживание новые зарегистрированные в октябре ВПЛ получат вовремя", - отметили в министерстве.
В Минреинтеграции также обратили внимание, что подать заявление на оформление помощи для ВПЛ можно онлайн в приложении "Дия".
Также в министерстве напомнили, что в любом региональном управлении социальной защиты ВПЛ смогут быстро изменить в справке неактуален место жительства; исправить ошибочные или некорректные данные в заявлении на получение справки ВПЛ; выяснить и устранить причину задержки пособия на проживание.
Помощь переселенцам:
24 марта 2022 года правительство сообщило, что будет выплачивать переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, а по 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасные места.
24 марта 2022 года министр социальной политики Марина Лазебная заявила о том, что на выплаты переселенцам понадобится около 5 млрд грн ежемесячно.
По состоянию на 10 августа помощь получили более 112000 семей, воспитывающих 331000 детей, в том числе 33000 детей с инвалидностью. Общее количество семей, которым будет оказана помощь составляет около 265 тысяч.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Война в Украине: сегодня Western Union прекращает проведение денежных переводов в России
- Apple Pay запретила добавлять новые российские карты "Мир"
- Война в Украине: НБУ призвал банки ведущих стран разорвать отношения с РФ и Беларусью