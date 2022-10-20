После полномасштабного вторжения России 1,4 миллиона человек подали заявление о получении справки ВПО.

Внутренне перемещенные лица смогут в несколько кликов сменить место жительства и отменить свой статус в "Дии".

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"После полномасштабного вторжения 1,4 миллиона человек подали заявление о получении справки ВПО и оформили регулярные выплаты от государства в "Дии". Теперь мы хотим, чтобы люди без очередей и сбора бумажек по госорганах могли сменить адрес проживания или вовсе отменить статус ВПО в приложении", - отметил Федоров.

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Присоединиться к бета-тесту можно здесь. После старта бета-тестирования человек получит на почту подробную инструкцию по его прохождению.

Отмечается, что для участия в бета-тесте отмены статуса нужно иметь справку ВПО в "Дии". А чтобы присоединиться к тестированию изменения проживания ВПО, необходимо физически быть там, куда вы переехали, чтобы подтвердить геолокацию, и иметь справку ВПО в "Дии".

Война в Украине и "Дия":

Портал "Дия" - это единственный сайт государственных услуг в Украине. По состоянию на сегодня приложением "Дия" уже пользуются более 18 миллионов украинцев.

В Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях находятся 1,9 млн внутренне перемещенных лиц. В целом в нашей стране из-за войны более 7 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Из них более миллиона - это дети.

9 августа анонсировали возможность оформления в "Дие" разрешения на выезд ребенка заграницу.

2 сентября 2022 года в "Дии" стало доступным электронное пенсионное удостоверение.

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