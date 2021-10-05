Сейчас суд решает вопрос открытия производства по делу.

Окружной административный суд города Киева зарегистрировал иск, в котором оспаривается постановление правительства в части запрета посещать учебные заведения при менее чем 80% вакцинированных учителей.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Истцом указан Дмитрий Ламза. Истец просит отменить постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года №1236 (в редакции от 24.09.21) "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в части, касающейся посещения учебных заведений соискателями образования", - говорится в сообщении.

В частности, как уточнили в суде, в соответствии с оспариваемыми положениями, в случае установления "желтого" уровня эпидемической опасности детям будет разрешено посещать учебные заведения, в которых работает не менее 80% вакцинированных работников, а в случае установления "красного" уровня – 100%.

По мнению истца, положения обжалуемого постановления являются дискриминационными в отношении работников образования.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по делу.

Усиление карантина

Кабинет министров Украины принял изменения к постановлению №1236, которые устанавливают новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Решение вступило в силу.

В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровления от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - о полном курсе.

После введения желтого уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

С 23 сентября в Украине установлен "желтый" уровень эпидбезопасности.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко