Сегодня глава области проинспектировал ход ремонтных работ в заведении и поблагодарил подрядчиков.

Председатель областной государственной администрации сообщил, что проект решения о передаче для лечения пациентов с СOVID-19 отдельного корпуса учреждения был готов еще в сентябре, но только на прошлой неделе его принял областной совет.

"Винницкая область - единственная в Украине, где до сих пор не было областной инфекционной больницы для взрослых, а только детская. Расширяем областной центр борьбы со СПИДом на Медгородке. Он и так является инфекционной больницей, поэтому решили создать больше «ковидных» коек именно на его базе. На первом этапе их должно быть 80. Впоследствии - 240, дальше – 320», - отметил Сергей Борзов.

Сегодня глава области проинспектировал ход ремонтных работ в заведении и поблагодарил подрядчиков.

"Вместе работаем для винничан. Коронавирус исключений не делает. Сегодня в области 214 впервые инфицированных", - подчеркнул председатель ОГА.

На сегодня статистика распространения коронавируса в области такова: г. Винница – 84, Теплицкий район – 25, Ильинецкий – 15, Тывровский – 14, Винницкий – 12, Тульчинский – 11, Липовецкий - 10, Жмеринский – 9, Казатинский – 7, Погребищенский – 6, Калиновский – 5, Барский – 4, Немировский – 4, Бершадский – 3, Гайсинский – 3, г. Ладыжин – 2.

Кстати, сегодня начал работу Всеукраинский контакт-центр МЗ по противодействию распространению COVID-19.

Позвонив по номеру 0-800-60-20-19, каждый гражданин может получить официальную и исчерпывающую информацию по всем вопросам относительно коронавируса.

В работе контакт-центра задействовано 150 операторов. Если им необходимо будет уточнить информацию, - такое обращение они регистрируют в соответствующей CRM-системе, которая автоматически будет направлять его на рассмотрение в центральный или местный орган власти в соответствии с компетенцией. А после получения необходимой информации операторы связываются с заявителем, чтобы ее озвучить.

"Пожалуйста, соблюдайте карантинные правила! Берегите друг друга!"- отметил Сергей Борзов.

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Автор: УНИАН