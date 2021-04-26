По данным соответствующего государственного реестра, количество пострадавших составляет 2,5 млн человек.

По состоянию на 1 января 2021 года под наблюдением в учреждениях здравоохранения сферы управления Минздрава Украины находятся 1,6 млн пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали о йодной профилактике украинцев на случай радиационной аварии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила во время брифинга.

"По состоянию на 1 января 2021 года количество пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной станции, которые находятся под наблюдением в учреждениях здравоохранения сфере управления Минздрава Украины, составляет 1,6 млн человек. Из них - 317 тыс. 769 детей", - сказала Микичак.

В то же время, по ее словам, по данным государственного реестра, количество пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС по состоянию на 1 апреля 2021 года составляет 2,5 млн человек.

Главные новости Украины и мира на утро 26 апреля

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко