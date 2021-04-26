Сегодня – День Чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Каждый год 26 апреля Украина и весь мир вспоминают Чернобыльскую катастрофу.
Взрыв на ЧАЭС: как все было
Читайте такжеУченые исследовали, как облучение ликвидаторов аварии на ЧАЭС повлияло на ДНК их детейВ этот роковой день ровно 35 лет назад, в 1986 году, на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. С разницей в две секунды состоялись два взрыва на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС.
Несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, который не прекращался много дней. В результате взрыва реактор был полностью разрушен, а в атмосферу земли вырвалось облако радиоактивной пыли.
Чтобы предотвратить дальнейшие выбросы радиоактивных материалов, в конце 1986 году четвертый реактор накрыли специальным "саркофагом" и Чернобыльскую АЭС снова ввели в эксплуатацию. Однако крупные пожары в последующие несколько лет привели к остановке сначала второго, а затем и первого реактора. В 2000 году прекратил работать последний, 3-й реактор, и Чернобыльская АЭС полностью остановилась.
В ноябре 2016 года над четвертым энергоблоком ЧАЭС начали устанавливать новый саркофаг, а в 2019 году он был введен в эксплуатацию.
Жертвы и последствия Чернобыльской трагедии
Авария на Чернобыльской АЭС привела к непоправимым медицинским, экономическим и социальным и гуманитарным последствиям.
В окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ. Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри, что в 30-40 раз больше, чем от взрыва бомбы в Хиросиме в 1945 году.
Определить масштабы трагедии и ее влияния на здоровье людей трудно до сих пор. Так, 30 сотрудников АЭС погибли в результате взрыва или острой лучевой болезни в ближайшие несколько месяцев после дня аварии. Только от рака, развившегося в результате полученной дозы радиации, умерли сотни тысяч людей.
Уже 35 лет с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции, но ее последствия остаются предметом обсуждения мирового научного сообщества. А вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.
День памяти Чернобыля
26 апреля – является днем памяти о самой техногенной катастрофе и чествования героизма персонала ЧАЭС, пожарных, военнослужащих, строителей, ученых, медиков, принимавших участие в ликвидации последствий аварии.
В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о Чернобыльской катастрофе.
В день Чернобыльской трагедии в нашей стране обычно проходят памятные мероприятия: возложение цветов, митинги-реквиемы, тематические выставки. Также проходят встречи с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, гражданами, пострадавшими в результате катастрофы.
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