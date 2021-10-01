Российские фейки направлены на дискредитацию имиджа украинской армии.

На сегодняшний день неправильно говорить, что Украина проигрывает информационную войну России.

Об этом в эфире "Права на владу" заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Не нужно думать, что Украина является исключительно жертвой информационных спецопераций. Мы уже не проигрываем информационную войну. Это было вчера. Сегодня мы сопротивляемся и являемся флагманами определенных тем, на которые должны отвечать наши пророссийские оппоненты. Минобороны имеет и военное радио, и военное телевидение, и информационное агентство, где есть миллионы просмотров. Мы профессионально отслеживаем системные фейки по дискредитации ВСУ и работают по одной и той же схеме - привязываются к какому-то событию", - заявила она.

В качестве примера Маляр назвала ряд фейков роспропаганды - что Украина оставила своих военных в Афганистане, что в ВСУ - эпидемия коронавируса накануне международных военных учений. При этом, эту информацию распространяли фейковые военнослужащие ВСУ.

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Накануне призывной кампании распространяют фейк, что в киевской школе 151 военкоматы заставляли детей заполнять анкеты с автобиографией и вопросами о том, где были их родители во время "Отечественной войны".

"Что касается призывной кампании, то Россия подобные вещи делает еще с 90-х годов, потому что ее задача - чтобы как можно меньше людей у нас хотели служить в армии. Практикуются фейки, что призывников ловят на улицах и силой тянут в армию, что призывают лиц с инвалидностью. Все это якобы от ребят, которые лично с таким сталкивались", - добавила Маляр.

Как сообщал УНИАН, недавно СБУ задержала жителя Харьковщины, который организовал сеть ботов РФ. Они распространяли фейки о вакцинах и войне на Донбассе.

Автор: Дмитрий Хилюк