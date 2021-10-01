Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен против того, чтобы наши политики становились частью роспропаганды.

Украинских политиков в российской пропаганде используют с двумя целями - создать образ недалекого "младшего брата" или для дискредитации собственно украинских политиков.

Об этом в эфире "Права на владу" заявил эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

Он рассказал, что украинские политики, которые ездят на эфиры ток-шоу в Россию "играют роль того самого украинца, образ которого создает российская пропаганда - недалекого, глупого "младшего брата", которого можно выбросить за шкибарки, обозвать нацистом".

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"Другая задача - легализация таких недалеких политиков. Мол, смотрите, к нам приехал украинский политик. Они там все такие дебильные. То есть речь идет о дискредитации настоящих украинских политиков. Поэтому я всегда был против, чтобы наши политики становились частью роспропаганды. Они там никого не убедят", - пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, недавно лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский изрядно оконфузился в эфире росТВ. С политика начали спадать штаны в самый ответственный момент - когда он осмелился критиковать Владимира Путина.

Автор: Дмитрий Хилюк