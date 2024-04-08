Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Министерство энергетики делают расчеты по пересмотру тарифа на электроэнергию для населения. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"На сегодняшний день окончательного решения относительно этого (пересмотра тарифа для населения - ред.) еще нет. Потому что для начала нам нужно полностью понять, насколько мы сможем восстановить энергосистему до того уровня, чтобы мы могли покрывать все потребление. Особенно в последующие периоды, которые у нас будут достаточно сложные", - сказала она.

Гринчук добавила, что сейчас Минэнерго активно работает с партнерами относительно той помощи, которую они могут предоставить для восстановления поврежденных энергообъектов, а также для введения в работу новой генерации, чтобы успешно пройти летний и зимний периоды.

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В то же время она добавила, что из-за сложной ситуации нельзя исключать того, что тариф на электроэнергию для населения будет пересмотрен.

"Это еще вопрос, сейчас мы все это подсчитываем, рассчитываем и решение будет приниматься, взвешенное. Но это не сейчас, еще его нет", - подчеркнула Гринчук.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что он не исключает повышения тарифа на свет для населения из-за атак по энергетической системе.