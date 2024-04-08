Министерство энергетики делают расчеты по пересмотру тарифа на электроэнергию для населения. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
"На сегодняшний день окончательного решения относительно этого (пересмотра тарифа для населения - ред.) еще нет. Потому что для начала нам нужно полностью понять, насколько мы сможем восстановить энергосистему до того уровня, чтобы мы могли покрывать все потребление. Особенно в последующие периоды, которые у нас будут достаточно сложные", - сказала она.
Гринчук добавила, что сейчас Минэнерго активно работает с партнерами относительно той помощи, которую они могут предоставить для восстановления поврежденных энергообъектов, а также для введения в работу новой генерации, чтобы успешно пройти летний и зимний периоды.
В то же время она добавила, что из-за сложной ситуации нельзя исключать того, что тариф на электроэнергию для населения будет пересмотрен.
"Это еще вопрос, сейчас мы все это подсчитываем, рассчитываем и решение будет приниматься, взвешенное. Но это не сейчас, еще его нет", - подчеркнула Гринчук.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что он не исключает повышения тарифа на свет для населения из-за атак по энергетической системе.