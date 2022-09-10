В компании призывают не вестись на информационные вбросы.

В сети ресторанов быстрого питания McDonald's прокомментировали слухи об открытии заведений в конце этого месяца.

Об этом глава отдела коммуникаций украинского MсDonald's Алеся Муджири написала в Facebook.

"Мы очень любим клиентов MсDonald's. Поэтому открыться абы как не можем. Есть определенный уровень сервиса, чистоты и качества, которого мы придерживаемся. Вы за нами соскучились, а мы еще больше. Но надо еще подождать и не вестись на вбросы горе пабликов. Да, рестораны готовим, люди восстанавливают навыки, очень ждем лучшие в мире (без преувеличения) продукты", - отметила Муджири.

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Она также добавила, что компания уведомит клиентов об окончательной дате открытия, когда будет предоставлена вся информация с максимальными деталями, которые смогут озвучить.

Напомним, в России в заменителе MсDonald's усилили правила для посетителей. В ресторанах "Вкусно и точка" гостям, в частности, нельзя пользоваться розетками, а также вести фото - и видеосъемку.

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