В 2021 году все мероприятия фестиваля пройдут при соблюдении карантинных правил.

В Мариуполе в третий раз пройдет международный фестиваль современного искусства StartUp Гогольfest. Мероприятие состоится при поддержке группы "Метинвест", которая за три года направила на проект 2,6 млн грн, а в 2021 году - 500 тыс.

Отмечается, что "Метинвест" поддерживает не первый год проведение в Мариуполе масштабных фестивалей "Гоголь.Fest" и "MRPL.Fest", а также Дней Франции и Европы.

"Вместе с муниципалитетом и горожанами компания создает новый Мариуполь", – заявил директор департамента по региональному развитию группы Александр Вишняков.

Читайте такжеКличко запретил ГогольFest проводить мероприятия в Театре на Подоле

В 2021 году все мероприятия фестиваля пройдут при соблюдении карантинных правил: вход - с защитными масками, после температурного скрининга. Также на локациях будут санитайзеры.

Так, зрителей ждут с 28 по 30 мая современный украинский театр, международные перформативные резиденции в ЦСИ "Гостиница "Континенталь", экспериментальная музыкальная сцена в яхт-клубе "Азовсталь" и другие культурные мероприятия.

Гогольfest – фестиваль, где представлены лучшие образцы современного и мирового искусства, что способствует его развитию. Здесь происходит аккумуляция мощных творческих и интеллектуальных ресурсов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь