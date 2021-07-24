Сожитель матери приковал ребенка к батарее цепью.

В Кривом Роге Днепропетровской области взяли под стражу мужчину, который удерживал на цепи 7-летнего мальчика.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

23 июля ребенок сам позвонил на линию "102" и сообщил, что сожитель матери бьет его и приковал к батарее цепью. Полицейские выехали на место, освободили ребенка и отвезли в больницу. В этот же день мужчину задержали.

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Сегодня Дзержинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Инцидент с 7-летним мальчиком в Кривом Роге

23 июля стало известно, что в Кривом Роге мужчина посадил 7-летнего сына сожительницы на цепь. Так он пытался его "перевоспитать".

Парень сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью.

По указанному адресу сразу выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа. Ребенка освободили и отвезли в больницу.

Автор: Светлана Закелова