В случае сомнения относительно возраста покупателя от него потребуют предъявить паспорт.

Верховная Рада запретила продажу лекарственных средств лицам, не достигшим 14 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон "О внесении изменения в статью 21 закона "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств лицам, которые не достигли четырнадцати лет (малолетним лицам)" (регистрационный номер 5122) проголосовал 341 народный депутат Украины.

Законом определяется, что реализация (отпуск) лекарственных средств (в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом) малолетним лицам, а также доставка лекарственных средств конечному потребителю – малолетнему лицу запрещается.

Отмечается, что если у лица, непосредственно осуществляющего розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарственных средств конечному потребителю, возникли сомнения относительно достижения 14-летнего возраста покупателем, лицо, непосредственно осуществляющее розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарственных средств конечному потребителю, должно обратиться к такому покупателя с требованием предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий его возраст.

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В случае отказа покупателя предоставить такой документ реализация (отпуск) лекарственных средств этому лицу запрещается.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Автор: Надя Пришляк