На территории Киевщины продолжают действовать все ограничения, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

В Киевской области усиленный карантин продлен до 30 апреля.

Как сообщает Киевская областная государственная администрация, сегодня во время внеочередного заседания областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС продлила действие противоэпидемических мер.

Первый заместитель председателя ОГА Дмитрий Назаренко отметил, что ситуация с заболеванием COVID-19 в области пока остается сложной.

"По данным областного лабораторного центра, только за последние сутки зафиксировано 877 новых случаев заболевания. Количество госпитализаций также остается на высоком уровне. Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические меры в области еще на неделю - до 30 апреля", - сообщил он.

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Решение комиссии предусматривает продление до 30 апреля дополнительных противоэпидемических ограничений, введенных 2 апреля.

В частности, отдельным территориям Киевской области в ​​зависимости от эпидситуации по решениям местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовано приостанавливать образовательный процесс в заведениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности; разрешать с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество единиц общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00; осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50% от предусмотренной технической характеристикой транспортного средства; проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок; рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Кроме того, на территории Киевщины продолжают действовать все противоэпидемические ограничения, предусмотренные для "красного" уровня.

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Автор: Надя Пришляк