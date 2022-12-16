Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются.

В Киеве завершаются основные работы по восстановлению водоснабжения, система должна заполниться за несколько часов.

"Основные работы по восстановлению водоснабжения завершаем. Система должна заполниться за несколько часов. После чего вода появится во всех домах киевлян. Для предотвращения неконтролируемой утечки воды, убедитесь, что водопроводные краны в ваших квартирах закрыты", - сообщил киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram- канале.

Кличко добавил, что работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются.

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Последствия ракетного обстрела 16 декабря для Киева

16 декабря, в Киеве после ракетной атаки приостановлена работа всего электротранспорта. В городе произошли аварийные отключения электроэнергии. Движение электротранспорта, в том числе и метро, временно приостановили. На наземные маршруты вместо трамваев и троллейбусов выводятся автобусы. Метрополитен пока работает как укрытие.

Вечером, за данным Кличко треть жителей столицы имели тепло - и водоснабжения, а энергоснабжение было в 40% домов киевлян.

По состоянию на вечер энергетики возобновили работу поврежденных энергообъектов ДТЭК "Киевские электросети". Это позволит вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и свет в дома 16 тысяч жителей Троещины.