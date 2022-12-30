Самым дорогим районом столицы для аренды остается Печерский район.

Медианная цена аренды жилой недвижимости Киева в ноябре составила 6 долл./ кв. м, что по сравнению с октябрем текущего года на 7,1% выше.

Как сообщила УНИАН пресс-служба портала поиска недвижимости Address.ua, в сравнении год к году, аренда квартир в столице в ноябре на 42% меньше в долларовом эквиваленте, чем в ноябре 2021 года. В национальной валюте за этот период цена уменьшилась на 22%.

Вместе с тем в течение осени стоимость аренды жилья в долларовом эквиваленте в столице выросла на 20% – в августе медианная стоимость составляла 5 долл./ кв. м.

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"Цена на аренду трехкомнатных квартир в столице остается неизменной в течение осени, а вот стоимость однокомнатных и двухкомнатных квартир выросла. Так, медианная цена аренды квартир в Киеве в ноябре составила 6 долл./кв. м. Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила 7 долл./кв. м, двухкомнатных – 6 долл./кв. м. Медианная стоимость трехкомнатных квартир – 5 долл./кв. м", - подсчитали аналитики.

Они подчеркнули, что самым дорогим районом Киева для аренды остается Печерский район – медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 692 долл. за объект, или 10 долл./кв. м.

"На втором месте – Шевченковский. Арендодатели в этом районе просят 443 долл. за квартиру (7 долл./кв. м). На третьем месте – Голосеевский район – 353 долл. за объект (7 долл./кв. м). Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – 173 долл. за квартиру, или 4 долл./кв. м", - отметили эксперты.

В частности, Печерский район является наиболее дорогим районом для аренды самых ликвидных однокомнатных квартир – медианная стоимость аренды такой квартиры составляет 449 долл. на месяц.

"На втором месте по стоимости аренды квартир – Подольский район, медианная цена аренды однокомнатной квартиры составляет 287 долл. В Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от 230 до 250 долл. Самым дешевым для аренды районом является Деснянский – 162 долл. за месяц", - говорится в исследовании.

По словам аналитиков, сейчас наблюдается сбалансирование спроса и предложения на рынке аренды. Так, в ноябре количество квартир, свободных для заселения уменьшилось на 12,6% по сравнению с сентябрем текущего года. 39% от общего количества предложения, представленного в базе данных Address.ua, сосредоточено в категории двухкомнатных квартир. Предложение по однокомнатным квартирам – 38%, 23% – трехкомнатные квартиры, свободные для заселения.

Вместе с тем в ноябре 44% запросов от желающих снять квартиру в аренду приходится на двухкомнатные квартиры. 35% потенциальных арендаторов ищут для аренды однокомнатные квартиры. Многокомнатными квартирами интересуются 21% арендаторов.

Цены на аренду жилья в Киеве

Накануне 24 февраля стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице имела медианное значение 13 тыс. грн, двухкомнатной – 21 тыс. 600 грн, трехкомнатной – 46 тыс. 100 грн.

В день очередных массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре 15 ноября спрос на арендованные квартиры в Киеве упал на 27% по сравнению с предыдущим месяцем.