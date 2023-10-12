Мероприятие длилось почти весь день 10 октября, его посетило около 200 гостей.

Организатором форума выступил Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Мероприятие состояло из трех дискуссионных панелей, посвященных различным аспектам документирования опытов войны, а также специальных речей от keynote-спикеров.

Форум, состоявшийся в партнерстве с USC Shoah Foundation и Oral History Association, КНУ имени Тараса Шевченко и Университетом Марии Кюри-Склодовской (Люблин), вызвал большой интерес еще до начала.

Мероприятие длилось почти весь день 10 октября, его посетило около 200 гостей. Среди них были ученые-историки, специалисты и студенты вузов Украины и Европы, а также военные корреспонденты и документалисты, представители общественных организаций, институтов, занимающихся исследованием войны, юристы, правозащитники и тому подобное.

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Участников форума поздравили партнеры: профессор Владимир Бугров, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, и профессор Валентин Балюк, директор Центра Восточной Европы Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине.

Наталья Емченко - директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова, член наблюдательных советов проектов Mariupol. Reborn и "Сердце Азовстали" - поблагодарила всех гостей, спикеров, участников, которые присоединились к Форуму онлайн и офлайн.

"Документационные инициативы, которые сейчас активно работают в Украине, с одной стороны являются откликом на страшные события полномасштабной войны, с другой — чрезвычайно значимым фактором для осознания того, кто мы есть, и заполнения белых пятен. Для нас большая честь внести свой вклад в это дело. Ведь без способности помнить мы будем жить в чужих мифах и нарративах. Это является оккупацией памяти и истории, — такой же, как и оккупация нашей территории".

Также Наталья отметила, что среди основных целей Форума были следующие: обсудить ключевые болевые точки в развитии поля документации опытов войны и построить и углубить имеющиеся связи между профессионалами и институтами, которые сейчас работают в этой сфере.

Антон Дробович, председатель Украинского института национальной памяти, один из спикеров первой дискуссионной панели, отметил:

"Память всегда субъективна, эмоциональна, избирательна, ненадежна. Она никогда до конца не является объективной. И методы, которыми мы работаем с памятью, отбирая эти или иные свидетельства — направлены на минимизацию этих проявлений. Но чем больше массив воспоминаний, тем больше претензия на объективность. Поэтому я очень рад, что Форум начинает разговор с презентации исследования о состоянии устной истории в Украине".

Keynote-спикер форума Стивен Слоан, исполнительный директор Oral History Association (OHA) — Ассоциации устной истории, доктор, историк, профессор Бейлорского университета в Техасе — рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются специалисты Ассоциации, которая исследует кризисные ситуации во время катастроф в разных странах.

"Мы исследовали кризисы в Египте, Китае, Малайзии, Италии, Таиланде и т. д. Наша мотивация - это во-первых, желание задокументировать в реальном времени историю развертывания кризисов. И во-вторых, речь о гуманитарном реагировании, мы хотим понять и услышать людей во время кризиса.

Кризис всегда выявляет множество интересных элементов, которые были скрыты до этого — гендерные, классовые, религиозные и т. д.

Для устных историков стоять рядом с теми, кто проходит через испытания - это сложная задача, ведь викарной травмы (вторичной травмы слушателя) избежать бывает трудно. С другой стороны, людям, которые смогли заявить о своей истории вслух, часто становится легче".

Специальный гость форума, спикер панельной дискуссии "Документация опытов войны и будущее" Петр Цивинский — историк, общественный деятель, Директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау и президент Фонда Аушвиц-Биркенау (Польша), признался, что не помнит ни одного военного конфликта, который бы настолько хорошо, живо демонстрировался за пределами страны.

"У украинцев есть, как минимум, 5-7 миллионов мобильных телефонов. На многих есть сотни фотографий с места событий войны. Каждая фотография имеет метаданные.

Если бы удалось создать единую платформу, на которую бы люди отправляли свои фото, то это был бы уникальный общий архив.

Я думаю, что следующие этапы этой документации будут иметь очень важное значение. Ведь после этапа информирования начинается этап судебных процессов. На основе этих показаний прокуроры очень легко смогут найти людей, которые будут выступать в роли свидетелей. Затем наступит так называемый исторический этап, и для историков будет чрезвычайно много ценного материала".

Проведение Форума является инициативой музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который более пяти лет документирует показания гражданских о войне от первого лица и собрал уже более 85 тысяч показаний.

"Форум устной истории Украины" поднял много важных вопросов и тем, достойных обсуждения. Следите за новостями о состоявшемся мероприятии на сайте Музея "Голоса Мирных".