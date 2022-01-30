30 января по инициативе лидера Нацкорпуса Андрея Билецкого состоялась открытая выучка для гражданского населения, ветеранов и членов патриотических движений.

Выучка, проходившая на территории бывшего завода "АТЭК", собрала несколько сотен участников разного возраста и подготовки. Участники обучались тактике, работе с оружием, основам первой медицинской помощи и базовым принципам работы пехотных групп. Также для посетителей действовала выставка образцов оружия.

"Видим, что украинцам сегодня необходимы не успокаивающие речи, а конкретные знания и навыки обращения с оружием, медицинской помощи, действиям в чрезвычайных ситуациях. Каждый хочет быть уверенным в том, что сможет себя защитить в любое время", - написал Билецкий в своем телеграм-канале.

Занятия с участниками проводили ветераны боевых действий на востоке Украины.