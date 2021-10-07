Планируется, что проект строительства офисного центра будет предусматривать в его составе концертный зал с центром хорового искусства.

Киевсовет разрешил снести здание коммунального учреждения культуры "Академический камерный хор "Крещатик" на ул. Студенческой, 8, 10 в Шевченковском районе для возведения офисного центра.

Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержал 81 депутат Киевсовета из 98 зарегистрированных в сессионном зале.

В решении отмечается, что инвестор должен возвести в составе новостройки также концертный зал и центр хорового искусства.

Под снос попадает нежилое здание площадью 585,6 кв. м, закрепленное на праве оперативного управления за КП "Академический камерный хор "Крещатик". Демонтаж будет осуществляться за счет инвестора.

Читайте такжеПротив застроек и за чистый воздух: в Киеве общественные организации проводят "Марш за Киев" (фоторепортаж)Департаменту экономики и инвестиций поручено при подготовке условий инвестконкурса учесть, что стоимость объекта, который предполагается снести, возмещается инвестором путем перечисления средств в специальный фонд бюджета Киева, как средства от отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности.

КП "Киевское инвестиционное агентство" поручено провести независимую оценку имущества на ул. Студенческой,10. Согласно материалам решения, износ здания составляет 77%. Здание не используется из-за его ветхого состояния. Рыночная стоимость здания составляет 2,65 миллиона гривен.

Отмечается, что нежилое здание, которое будет снесено, расположено на участке площадью 0,076 га, который в постоянном пользовании учреждения культуры.

Предполагается, что хор "Крещатик", который сейчас размещен в другом здании, вернется во вновь построенный офисный центр с центром хорового искусства.

Как ранее сообщал УНИАН, Киевсовет дал разрешение на снос кинотеатра "Загреб" ради застройки.

Автор: Инна Андалицкая