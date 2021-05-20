Водитель зажал дверью ногу военного, когда тот выходил из маршрутки.

Водитель маршрутки "Киев-Буча" отказывался перевозить льготного пассажира, засвидетельствовавшего участие в войне на Донбассе, предъявив удостоверение участника боевых действий (УДО).

Об этом говорится в сообщении Киев Оперативный.

Читайте такжеВ Житомире мужчина нашел в колбасе хвост и лапы крысы (фото, видео)Отмечается, что АТОшник подсел в транспорт на улице Полярной в Киеве, но после предъявления удостоверения УДО между ним и водителем произошел конфликт. Маршрутчик заявил, что на междугородний транспорт документ не распространяется.

Сам пострадавший указал мужчине на закон о льготном проезде. Наконец маршрутка подъехала к станции "Минская", но военный был вынужден открывать двери на электроприводе вручную.

"Когда я в ручном режиме начал открывать дверь и начал выходить – он резко начал закрывать двери, и мне зажало ногу. Водитель ответил, что он случайно, но в ответ получил из кулака по двери", – рассказал в соцсети АТОшник.

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Автор: Яна Ставская