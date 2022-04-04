Фотограф погиб от рук российских оккупантов.

Церемония прощания с украинским фотографом и документалистом Максом Левиным, убитым российскими оккупантами, прошла в понедельник, 4 апреля, в Михайловском соборе Киева. Его похоронили на кладбище в Боярке.

Об этом сообщил друг и коллега фотокорреспондента Маркияна Лысейко в Facebook.

"В Михайловском соборе в Киеве прощаются с фотографом и документалистом Максом Левиным. Он погиб от рук российских оккупантов в Киевской области, где фиксировал последствия войны России против Украины", – говорится в сообщении издания "Суспільне. Новини".

Попрощаться с фотографом пришли его родные, коллеги, военные-побратимы, а также представители власти.

Пресс-служба Православной церкви Украины опубликовала фото с церемонии прощания с Максом Левиным в Михайловском соборе

Напомним, что Левин сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, hromadske. Кроме того, его фото публиковали The Wall Street Journal, Time, Радио Свобода и многие другие СМИ.

У погибшего остались жена, четверо детей и пожилые родители

Убийство Макса Левина - что известно

Известный украинский документалист Максим Левин 13 марта исчез в Вышгородском районе Киевской области. Он поехал на собственном автомобиле фотографировать боевые действия, но авто оставил возле села Гута Межигорска и пошел в сторону села Мощун. Последние сообщение в его телефона поступило сообщение в 11:23.

1 апреля в районе села Гута полиция нашла тело Макса Левина. Предварительно, фотографа оккупанты убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: