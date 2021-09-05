На месте событий развесили объявления о съемочном процессе.

Под зданием Деснянской районной администрации в Киеве заметили людей с российскими флагами - они стояли у баррикад из покрышек. Как выяснилось, на месте шли съемки фильма "Мирный-21".

Фото и видео с места событий опубликованы в Telegram-канале "ХК". Автор видео задался вопросом, почему на потенциально опасных людей у администрации не реагируют правоохранители. Но на месте событий развесили объявления о съемочном процессе.

"Мирный-21" - военная драма режиссера Ахтема Сеитаблаева, посвящена трагическим событиям 2014 года. Фильм снимается при поддержке государства, бюджет картины превышает 35 миллионов гривень.

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Премьера фильма намечена на весну 2022 года.

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Автор: Дмитрий Захаров