Деньги злоумышленники предложили за создание условий для беспрепятственного продолжения преступной деятельности.

Должностным лицам полиции Киева предлагали 350 тысяч гривень взятки за «крышевание» угонщиков автомобилей.

Читайте такжеВо Львовской области подполковник полиции попался на взятке в $8 тысяч Об этом сообщили в полиции Киева со ссылкой на начальника Андрея Крищенко.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного производства, начатого по факту незаконного завладения транспортным средством, работники столичной полиции получили информацию о намерении фигуранта предоставить предложение неправомерной выгоды должностному лицу.

Также правоохранители получили информацию о том, что за определенную сумму мужчина предложил полицейскому снять с розыска своего сообщника, которого разыскивают за незаконные завладения автотранспортом.

Как рассказал Крищенко, в ходе проведения специальной операции правоохранители задержали двух сообщников, которые приехали на встречу с «договоренной» суммой в 350 тыс. грн. Они - киевляне, 1972 и 1976 годов рождения, ранее были судимы за аналогичные преступления.

«На прошлой неделе полиция Киева завершила достаточно уникальную спецоперацию по разоблачению лиц, предлагавших одному из руководителей районного управления киевской полиции неправомерную выгоду за создание преступной группировки», - отметил руководитель полиции Киева.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

По согласованию с Офисом Генеральной прокуратуры следователи объявили задержанным о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 1 миллион 520 тысяч гривень и 2 миллиона 100 тысяч гривень.

«В ходе обысков по месту жительства фигурантов мы обнаружили и изъяли три автомобиля, находившихся в розыске, устройства и технические средства для незаконного похищения автомобилей. Кроме этого, злоумышленников подозревают в вымогательстве денег от владельцев автомобилей за их возвращение», - добавил Крищенко.

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Автор: Константин Гончаров