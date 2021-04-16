Кличко подчеркнул, что городская власть разрабатывает дополнительные эпидограничения на Пасхальные праздники, чтобы избежать инфекционного взрыва.

Карантин в Киеве могут усилить на Пасху и майские праздники. Город уже готовит дополнительные меры, чтобы предупредить инфекционный взрыв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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«Все будет зависеть от динамики заболеваемости и от заполненности коек в больницах столицы - в первую очередь, оборудованных подачей кислорода. Пока говорить об улучшении ситуации рано. Потому что, как видим, не уменьшается ни количество новых случаев инфицирования, ни количество госпитализированных в тяжелом состоянии. И увеличивается количество смертей. Также в больницах до сих пор большое количество тяжелых больных, нуждающихся в кислородной поддержке», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что введение строгих ограничений позволило несколько стабилизировать ситуацию, но она остается сложной.

«Именно поэтому мы продлили действие карантина. И теперь многое зависит от самих киевлян. От того, насколько они сознательны и заботятся о своем здоровье, насколько соблюдают простые, но такие важные правила. К сожалению, не все это понимают», - подчеркнул мэр.

Он добавил, что решение об ослаблении ограничений будет принимать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, в состав которой входят специалисты различных сфер, в том числе и медики - инфекционисты и эпидемиологи.

«У нас впереди Пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические меры и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем», - сказал Кличко.

Отметим, православная Пасха в этом году отмечается 2 мая.

Карантин в Украине: что известно

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в правительстве не будут инициировать новых ограничений на пасхальные и майские праздники.

"Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает. Мы это видим сейчас, как бы его безапелляционно ни пытались критиковать. Но все мы увидели, что он является полностью действенным", - заявил министр.

До этого сообщалось, что в Киевской городской государственной администрации рассчитывают, что через две недели Киев выйдет из "красной зоны" карантина с максимальными ограничениями.

Коронавирус в Киеве: что известно

В Киеве за прошедшие сутки было зафиксировано 1609 новых случаев COVID-19, от осложнений коронавирусной болезни за сутки умерли 49 человек. Всего за период пандемии в столице зарегистрирован 4121 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 183300.

Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 1156 человек. Всего коронавирусную болезнь преодолели 114396 жителей столицы.

Городской голова подчеркнул, что большим остается количество летальных исходов от вируса в столице, с начала этой недели – за 5 суток – в Киеве умер 231 человек.

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Автор: Виктория Гордиенко