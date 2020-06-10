В Соломенском районе Киева на карантин закрыли детский сад

Еще два детсада в Шевченковском районе, которые готовили к возобновлению работы, не откроют из-за вспышки коронавируса среди персонала.

В Киеве на карантин закрыли детский сад в Соломенском районе.

Читайте такжеОслабление карантина в Киеве: что сегодня заработало и на каких условиях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

«В детсаду № 686 в Соломенском районе обнаружили помощницу воспитателя (няню) одной из групп садика, которая контактировала с больным коронавирусом. Тест у работницы садика - отрицательный. Но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам садика и детям (с согласия родителей) тоже сделают тесты на коронавирус. Садик город закрыл на карантин», - сообщил Кличко.

Также, по словам мэра, город не откроет два детсада в Шевченковском районе, которые готовились к работе.

«В результате проверки персонала, в одном из садиков обнаружили 14 инфицированных работников. Во втором - одного. Эти садики не работали и пока работать не будут. Мы не можем рисковать здоровьем детей», - сказал Кличко.

По его данным, в городепосле карантина открылись 500 десадов и их посещают пока более 19,5 тыс. детей. Мэр напомнил, что в карантин в садики ходили ежедневно в среднем 55 тыс. воспитанников.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram