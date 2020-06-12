В Киеве к 10 годам тюрьмы приговорили мужчину за попытку изнасиловать 10-летнюю девочку

Педофилом оказался сосед ребенка по общежитию.

В Киеве к 10 годам лишения свободы осужден мужчина, который пытался изнасиловать 10-летнюю девочку.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, сосед ребенка, который вместе с матерью проживал в общежитии, воспользовался тем, что мать девочки была на работе, и вошел в их комнату. После этого, применяя насилие, мужчина пытался изнасиловать ребенка, однако ему удалось вырваться и убежать к соседям, которые и вызвали сотрудников полиции.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса ("законченное покушение на удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное в отношении малолетнего").

Подольский районный суд Киева поддержал позицию прокурора, признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к максимальному наказанию в виде 10 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу суд оставил осужденного под стражей.

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