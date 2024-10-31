По его словам, подразделения ВСУ, которые ведут боевые действия, юридически называются бригада, а фактически - это батальон

Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что есть три основные причины, почему оккупационные войска смогли продвинуться, а ВСУ пришлось отойти с некоторых позиций.

"Много причин, одна из основных, на мой взгляд, дело в том, что когда нам пришлось отходить из Угледара, с других позиций, которые мы занимали, нас выдавил с тех позиций враг. Это были господствующие высоты, соответственно есть и не господствующие высоты. Авдеевка, Угледар - все это позиции, с которых нам пришлось отходить, сразу надо было отходить на 10-12 километров к тем городам, где рельеф местности позволяет вновь более-менее удачно держать оборону", - пояснил он в эфире "Еспресо".

По его словам, на фоне эмоционального, политического и медийного давления на военных, отход сразу на много километров километров расценили бы как страшное поражение. Поэтому нашим защитникам приходилось держать оборону в низине, где это делать неудобно и враг получает преимущество.

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Вторым фактором, по мнению Гетьмана, является постоянное пополнение оккупационной армии. В частности, россияне привлекают на фронт все свои резервы. Третья причина связана со второй. На фоне постоянного притока живой силы у россиян, ВСУ имеют не полностью укомплектованные бригады, которые вынуждены в таких условиях вести оборону.

"И даже это официально власть признала, когда объявила, что надо набрать еще 160 тысяч человек в Вооруженные силы для того, чтобы укомплектовать те подразделения, которые на нуле хотя бы на 85% процентов. То есть другими словами это уже официально признано, что подразделения, которые ведут боевые действия, юридически называются бригада, а фактически - это батальон", - пояснил майор запаса НГУ.

В то же время Гетьман убежден, что скоро линия фронта стабилизируется. Как он отметил, ВСУ нужно "еще немного" отойти на запад - к более удобным позициям, на которых лучше держать оборону. Также на это повлияют погодные условия и то, что возможности россиян в этом наступлении исчерпываются.

Война в Украине - последние новости

По данным DeepState, российская оккупационная армия захватила город Селидово Покровского района Донецкой области, поселок Вишневое и село Звездное, а также продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке.

На Покровско-Кураховском направлении ситуация для ВСУ остается очень тяжелой - там сосредоточено около 120 тыс. российских оккупантов.

При этом РФ собрала на юге Украины группировку из 200 тысяч военных.

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