Вопрос обеспечения работы военно-врачебных комиссий был на повестке дня заседания Совета обороны Киева.

В Киеве работа военно-врачебных комиссий организована в круглосуточном режиме.

Об этом отмечается в сообщении городской военной администрации о результатах проведенного заседания Совета обороны города Киева. "На сегодняшнем заседании Совета обороны Киева рассмотрели несколько важных для города вопросов. Один из насущных - по организации и обеспечению непрерывной и эффективной работы объединенных центров мобилизации... Обращено внимание на эффективную работу военно-врачебных комиссий для обеспечения круглосуточного проведения медицинских осмотров и гарантированного проведения мероприятий мобилизации", - информирует КГВА.

Как сообщается, по итогам рассмотрения вопросов, уточнен состав администраций объединенных центров мобилизации (в них будут работать представители РГА, районных ТЦК и СП, районных управлений ГУ Национальной полиции в городе Киеве, отделов здравоохранения для осуществления координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно-врачебных комиссий).

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Также уточнен режим работы администрации этих центров "для лучшего обеспечения проведения медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора в определенные сроки, чтобы обеспечить соответствующую пропускную способность объединенных центров мобилизации".

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Как сообщал УНИАН, если военнообязанный подал заявление в ТЦК на отсрочку от мобилизации, то его не могут вызвать на ВВК, пока не будет принято решение об отсрочке, разъяснил юрист Андрей Топчий. Однако если военнообязанный не успел подать такое заявление, но ему уже пришла повестка на ВВК, то он должен пройти медосмотр.

Военнообязанные, которые имеют право на бронирование или отсрочку, должны проходить военно-врачебную комиссию раз в 5 лет.

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