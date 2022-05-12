В Киеве на красной ветке метро меняли движение поездов.
Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в социальной сети Facebook.
"Внимание! Движение по красной линии организовано между станциями "Академгородок" - "Арсенальная" и между станциями "Левобережная" - "Лесная"", - говорится в сообщении.
Позже движение поездов по красной ветке было восстановлено, сообщили в Киевской городской государственной администрации. Киевское метро работает для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00.
Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась на украинскую территорию.
Враги сначала бомбили военные объекты, а потом атаковали и мирных людей и пытались захватить Киев. В Украине было введено военное положение.
Метро Киева стало бесплатным, и его подземные станции использовали в качестве бомбоубежища. Подземка не работала полноценно, движение поездов часто меняли.
В апреле ситуация в Киеве улучшилась, и люди начали возвращаться в столицу Украины несмотря на то, что власти этого еще не рекомендовали делать.
В мае мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что РФ не отказалась от плана захватить город.
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