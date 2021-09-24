С 23 сентября в Украине ввели ограничения "желтой зоны".

Власти Киева традиционно готовят электронные пропуска в общественный транспорт в случае усиление карантина. В то же время чиновники надеются, что таких мер удастся избежать.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, цитирует РБК-Украина.

Ограничение работы транспорта Поворозник назвал "трудным шагом", поскольку в столице много объектов критической инфраструктуры.

"Что касается ограничений, мы уже анонсировали, если будем закрывать транспорт, мы будем вводить электронные пропуска. На сегодня уже около тысячи заявлений от предприятий, которые должны работать как критическая инфраструктура. Но это будет очень тяжелый шаг, я надеюсь, что количество вакцинации, проведенной в городе, довольно большое, и ограничительные меры дадут возможность не закрывать транспорт", – пояснил Поворозник.

Читайте такжеНе только прививки: в "желтой" зоне посетителей кино и театр будут пускать с ПЦР-тестомКарантин в Украине был объявлен еще в 2020 году, когда в стране зарегистрировали первые вспышки коронавируса. Ограничения, в частности, касаются масочного режима, работы общественного транспорта, кинотеатров и фитнес-клубов, заведений питания, проведения массовых мероприятий и соблюдения социальной дистанции.

С 23 сентября в Украине ввели ограничения "желтой зоны", что свидетельствует об ухудшении ситуации с COVID-19, несмотря на некоторые успехи с вакцинацией населения.

13 сентября Кабинет министров принял изменения к постановлению № 1236, что устанавливает новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровления от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.

Автор: Яна Ставская