Украинское общество живет в постоянном эмоциональном стрессе из-за войны. Мы, конечно, пытаемся привыкнуть к новым реалиям, но это вызывает не абы какие психологические "качели". Поэтому каждый из нас ищет способ, который поможет собрать себя вместе, каким-то образом упорядочить свою жизнь и восстановить внутренние ресурсы. Одним из таких способов можно назвать арт-терапию, которая, по сути, является методикой лечения с помощью художественного творчества. В прифронтовом Каменском, где в начале этого года заработал мощный "Волонтерский центр", ввели особый культурный проект "АРТ-терапия - лечим искусством".

Подробности рассказал мэр Каменского Андрей Белоусов.

"Объехал специальные локации в разных частях города, где под руководством преподавателей художественных школ все желающие независимо от возраста приобщаются к искусству - учатся рисовать, танцевать, петь, осваивают музыкальные инструменты, занимаются йогой, участвуют в творческих мастер-классах, имеют возможность пообщаться с психологом и ознакомиться с другими направлениями культурной сферы", - сказал Андрей Белоусов.

По его словам, локации расположены в местах, где люди проводят свой досуг.

"Таким образом мы привлекаем детей и взрослых к творчеству. Инициированный проект стал популярным среди жителей, ведь это возможность получить новые навыки и знания, помочь ребенку определиться с творческими предпочтениями и записать его на занятия в выбранное художественное заведение, а также просто отдохнуть и отвлечься от забот настоящего", - добавил Белоусов.

Действуют локации дважды в неделю - четверг с 17:00 до 19:00 и пятница с 16:00 до 18:00 часов:

сквер возле Лицея № 16;

сквер выше памятника Матери;

кинотеатр "МИР";

площадь перед отделением ЦПАУ в Соцгороде.

"Сохраняем и приумножаем национальные традиции, чтим родную культуру и верим в Победу!" - призвал Белоусов.